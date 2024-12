MeraviglioSa, che Babbo Natale sia con tutti voi

di Redazione ZON

L’allegria e l’atmosfera del Natale vincono sul vento ed il freddo.

Finisce uno a zero, la prima partita giocata in piazza Sant’Agostino con il taglio del nastro di MeraviglioSA che si è riscaldata sulle note di “All I Want For Christmas Is You”.

Mariah Carey ha scatenato e riscaldato corpi e cuori pronti a vincere la sfida del Natale tradizionale ed artigianale.

Ed è stato proprio il presidente provinciale di Cna, Lucio Ronca che nel presentare l’iniziativa ha rimarcato lo spirito di squadra che ha consentito di mettere insieme le sinergie di Cna, Camera di Commercio, Comune di Salerno, Bottega San Lazzaro per realizzare la seconda edizione del progetto “MeraviglioSA, La Città del Natale” che animerà piazza Sant’Agostino fino al 6 gennaio.

Un Natale a ritmo di musica

La musica è proprio una delle componenti innovative di questa edizione che accompagnerà turisti, visitatori e cittadini al 2025: entra infatti nel programma anche l’iniziativa “I love Dj”, lezioni gratuite che saranno fornite dal Dee Jay Marco Montefusco ai tanti giovani che si vogliono approcciare al settore.

E chissà che nell’area talk che ospiterà a partire dall’11 dicembre, personaggi che rappresentano diversi settori, dallo sport alla solidarietà, ( tra i primi ospiti Don Roberto Faccenda ed il pugile Dario Socci) Marco Montefusco non riesca a convincere anche loro a cimentarsi con i tasti che mixano le sorgenti sonore per generare ritmo. Giovedì, intanto, a vincere la sfida del vento ci ha pensato anche Ahura, una delle attrazioni più amate dei bimbi per la sua capacità di creare bolle di sapone di ogni dimensione, ma anche ad affascinare con i suoi balletti di tip tap , tra gli elfi saltellanti che catturano e regalano gratis foto, pop corn e zucchero filato.

“Ogni anno, non smetto mai di stupirmi di quanta attrazione Babbo Natale riesca ad avere anche sui più grandi – ha detto sorridendo la direttrice di Cna Salerno, Simona Paolillo, raccontando degli adulti che già nella prima serata si sono messi in fila per scattare una foto nella casetta che è pronta a riempirsi di desideri e sogni consegnati nelle mani di Santa Claus – siamo certi che troveremo altrettanto entusiasmo nei laboratori didattici che dalla lavorazione del miele, della lavanda, del riciclo di prodotti sapranno conquistare l’attenzione di grandi e piccini”.

Caserta, Polonia, Roma: alcuni dei visitatori che già ieri si sono soffermati tra i mercatini artigianali allestiti in piazza Sant’Agostino provenivano proprio da queste località e si sono sono lasciati ammaliare dai prodotti artigianali che fanno mostra nelle speciali casette bianche.

Un passaggio che è avvenuto sotto gli occhi orgogliosi dell’assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara che con il consigliere comunale Vittoria Cosentino ha partecipato all’inaugurazione, avvenuta alla presenza anche di Chiara Natella della Bottega San Lazzaro, che oltre a curare l’allestimento, promuoverà anche il Racconto sul presepe, e Carmen Guarino che con la fondazione Casa Amica utilizzerà la visibilità di meravigliosa per un progetto per il progetto Legalità e Lavoro.