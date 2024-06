Pellezzano, spaccio di droga: arrestato pusher

di Rita Milione

Nella notte del 14 giugno, a Pellezzano (SA), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato un uomo, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, oltraggio e resistenza a P.U. e detenzione abusiva di armi e munizioni”, in quanto, secondo la ricostruzione della PG operante, all’ atto del controllo, lo stesso dapprima spintonato un militare e poi a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack suddivisa in dosi per un peso complessivo di 1,9 grammi circa, la somma in contanti di 1.150,00 euro, un bilancino di precisione, due proiettili cal. 9*17, due coltelli nonché una pistola elettrica “taser”.