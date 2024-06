Oroscopo Paolo Fox sabato 15 Giugno 2024: Gemelli in positivo

Non sei in perfetta forma. Fine settimana con qualche piccolo dubbio. Risolverai presto una questione di lavoro.

Grazie al tuo intuito centrerai il bersaglio. Giornata ok e si prospetta un weekend favorevole: programmalo fin da ora.

Cancro

Perplessità per il lavoro o per questioni quotidiane. Stanno comunque per arrivare alcune buone risposte.