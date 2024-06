San Marzano sul Sarno, auto in fiamme: ferite 4 persone

di Rita Milione

Esplosione nel pomeriggio poco prima delle 15:00 a San Marzano sul Sarno (Sa). A seguito dell’incendio di un’autovettura alimentata a metano, per cause da accertare, la stessa dopo aver raggiunto temperature elevatissime è esplosa danneggiando le automobili vicine ma, soprattutto, le parti esterne delle abitazioni adiacenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Nocera e Sarno supportati da un’autobotte. 4 persone ferite in modo lieve, principalmente per lo scoppio dei vetri degli infissi, di cui uno trasferito in ospedale dagli operatori del 118. I Caschi Rossi hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza la zona oltre a verificare eventuali danni alle strutture. Alcuni pezzi dell’automobile sono stati rinvenuti suo terrazzi delle palazzine. Sul posto i Carabinieri e il pronto intervento del servizio di energia elettrica per tutte le verifiche del caso.