Pellezzano, “Switch Off” delle centrali in rame

di Rita Milione

Dal 24 maggio 2024 alcune centrali telefoniche della rete tradizionale in rame verranno chiuse e le linee interessate dovranno essere servite da tecnologie di nuova generazione, che utilizzano in tutto o in parte la fibra ottica. Una di queste centrali in rame, presente alla frazione Coperchia di Pellezzano, verrà dunque eliminata per lasciare spazio alla tecnologia della fibra. Le procedure di questo passaggio sono state seguite in prima persona dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Vito Mona, che ha avuto frequenti contatti con i vertici della società Tim.

“Si tratta – ha spiegato il Sindaco Francesco Morra – di interventi tecnici attuati in conformità alle delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni. L’aggiornamento tecnologico delle linee telefoniche in rame consentirà di continuare a fruire dei servizi su rete fissa, permettendo nel contempo di accedere a connessioni ultraveloci, con un significativo miglioramento della qualità del servizio. Ringrazio l’Assessore Mona che sta seguendo da vicino tutte le procedure che occorrono per favorire questo passaggio evolutivo, dal quale, tutta la popolazione, potrà ottenere i benefici descritti”.

“Il passaggio alle tecnologie di rete di nuova generazione – ha aggiunto l’Assessore Mona – comporta, inoltre, la riduzione dei consumi energetici e, di conseguenza, un minore impatto ambientale. Per non incorrere in possibili disservizi, invitiamo i cittadini a controllare le comunicazioni ricevute dal proprio operatore telefonico ed a contattare quanto prima il servizio di assistenza clienti per verificare se la propria linea sia interessata dall’aggiornamento delle tecnologie di rete”.

Un invito che si estende all’intera cittadinanza, soprattutto a coloro che usufruiscono ancora di rete telefonica e connessione ad internet con la tecnologia Adsl.