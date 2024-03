Pellezzano, distribuite uova di Pasqua nelle scuole

di Rita Milione

Tour nelle scuole di Pellezzano per la distribuzione delle uova e gli auguri di Pasqua ai bambini. Di seguito la nota del Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra:

“Grande gioia e partecipazione, in questa settimana , per le scuole del territorio, abbiamo consegnato le uova di Pasqua ai bambini formulando loro gli auguri di una Serena e Santa Pasqua. Vedere il sorriso di questi fanciulli stampato sul loro volto al momento della consegna di questo dono da parte dell’Amministrazione Comunale riempie il cuore di gioia, soprattutto in un periodo come quello attuale dove ognuno di noi è chiamato a delle riflessioni e a rivolgere una sentita preghiera per la Pace nel mondo.

“Noi adulti – continua il Primo Cittadino – abbiamo tanto da imparare dai bambini, i quali vivono con spensieratezza tutti i momenti che precedono i giorni di festa facendo trasparire dai loro occhi la gioia di vivere. Un augurio che è stato esteso anche a tutte le loro famiglie, alle insegnanti, alla dirigente scolastica, Grazia Di Ruocco e a tutto il personale scolastico in servizio.