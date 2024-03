Trofeo “Pellezzano Urban Trail”: al via la 2ª edizione

di Rita Milione

Al via la seconda edizione di “Pellezzano Urban Trail”, in programma domenica 21 Aprile lungo le strade del territorio comunale. Un’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Pellezzano presieduta da Luigi Carrella, dalla Vis Nova presieduta da Anna Pergola e dalla Promo Sport Pellezzano presieduta da Giovanni Ferrigno con il Patrocinio del Comune di Pellezzano nella persona del Vice Sindaco con delega allo Sport, Michele Murino.

Il percorso si snoderà per circa 7 km, con la partenza prevista alle ore 8.45 dal Centro Polifunzionale “Giovani +” in via Eroi di Nassiryia alla frazione Coperchia di Pellezzano, attraversando tutti i luoghi più caratteristici della frazione di Coperchia compreso il Parco dell’Irno.

“Una lodevole iniziativa di carattere sportivo in grado di coinvolgere tutti gli amanti del running – afferma il Sindaco Francesco Morra –. Ringrazio il Presidente della Pro Loco Luigi Carrella, la Vis Nova presieduta da Anna Pergola, il Presidente della Promo Sport Pellezzano Giovanni Ferrigno, le varie associazioni sportive territoriali e il Vicesindaco con delega allo Sport, Michele Murino per la promozione di un evento che sicuramente sarà di grande richiamo per una bella festa dello sport”.

All’evento potranno partecipare tutti i tesserati Fidal, Eps, Runcard e coloro che sono impegnati nei Campionati Provinciali Asi. Per informazioni contattare il responsabile organizzativo Sabatino Senatore: 347.7500307; per le iscrizioni inviare una mail ad Antonio Russo all’indirizzo: [email protected] o contattare il numero di telefono: 347.7028036