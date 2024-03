Scatta allerta alimentare: trovati frammenti di vetro nell’insalata

di Antonio Jr. Orrico

Un allarme molto importante. Il Ministero della Salute, infatti, ha diffuso la notizia secondo cui molti lotti di insalata capricciosa, venduta con i marchi Belmonte Gastronomia e Fontaneto, sarebbero al vaglio dell’allerta alimentare. Questi ultimi, infatti, conterrebbero all’interno delle vaschette la possibile presenza di frammenti di vetro. Un dettaglio che, naturalmente, ha portato subito le fonti ministeriali a diramare un allarme e a bandire molti lotti destinati alla vendita sugli scaffali.

Entrambi i marchi di insalata sono prodotti dalla Belmonte S.A.S. di San Ponso (in via Salassa 3), nel Torinese, che ha comunicato al Ministero il possibile pericolo fisico per i consumatori (marchio di identificazione IT F5U4N CE). Si tratta di insalata, venduta con nomi diversi ma di fatto con lo stesso prodotto all’interno. In alcune confezioni da 1000 grammi e 250 grammi (Belmonte), ma anche 1500 grammi e 2000 grammi (Fontaneto). Insomma, percentuali molto alte che hanno provocato una vera e propria allerta alimentare.

Allerta alimentare: le referenze

Le referenze in questione per l’allerta alimentare sono le seguenti:

Insalata capricciosa Belmonte Gastronomia, in confezioni da 250 g e 1 kg e appartenenti ai lotti BL24003450 del 12/03/2024 con la data di scadenza 27/03/2024, BL24003581 del 14/03/2024 con scadenza 29/03/2024, BL24003647 del 15/03/2024 con la scadenza 30/03/2024, BL24003775 del 19/03/2024 con la scadenza 03/04/2024 e BL24003841 del 20/03/2024 con la scadenza 04/04/2024;

Insalata capricciosa Fontaneto, in confezioni da 1,5 kg e appartenenti ai lotti 073 del 12/03/2024 con la data di scadenza 27/03/2024, 078 del 15/03/2024 con scadenza 30/03/2024 e 080 del 19/03/2024 con la data di scadenza 03/04/3034;

Insalata capricciosa decorata Fontaneto, in confezioni da 2 kg e appartenenti ai lotti 078 del 15/03/2024 con scadenza 30/03/2024 e 080 del 19/03/2024 con la data di scadenza 03/04/3034.

A scopo precauzionale, naturalmente, si raccomanda di non consumare questi cibi. Il Ministero della Salute aveva già indicato vari altri prodotti, tra cui patatine, pesce spada e salse al salmone e di noci scozzesi.