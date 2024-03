Battipaglia, spaccio di droga: un arresto

di Rita Milione

La sera del 26 marzo u.s., gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Distaccato di

Battipaglia hanno proceduto all’arresto di un uomo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio

di sostanza stupefacente, in quanto secondo la polizia giudiziaria operante sarebbe stato trovato in possesso di circa nove grammi di cocaina destinati alla cessione.