Covid, piano del Governo per i vaccini: torna l’open day

di Antonio Jr. Orrico

Un grande ritorno costruito apposta per chi ha bisogno. Ritornano, a grande richiesta, sotto intuizione del Governo, gli open day vaccinali. I centri sono aperti nel fine settimana per somministrare il vaccino anti-Covid a chi lo desidera, senza prenotazione. Questa sarebbe la proposta di Meloni e compagni. L’equipe, oggi, ha incontrato le Regioni in una nuova cabina di regia, convocata in seguito all’aumento dei casi di Covid-19 nelle scorse settimane e al bassissimo tasso di vaccinazione tra i più vulnerabili.

“Le Regioni hanno assunto l’impegno a potenziare tutte le azioni necessarie per implementare la vaccinazione di prossimità, anche attraverso open day vaccinali.” ha fatto sapere il Ministero della Salute. Vi è ancora una forte diffusione del Covid, i numeri ufficiali sulla positività sono attendibili solo fino a un certo punto, considerando che molte persone possono essere asintomatiche. Possono, ora come ora, anche scegliere di non effettuare alcun tampone e quindi di non comunicare nessun tipo di dato ufficiale.

I ricoveri in ospedale, però, nonostante questo, sono aumentati molto. Si parla del 58% in area medica, mentre in terapia intensiva la percentuale è aumentata del 72%. Si parla di cifre assolute ancora piuttosto basse, ma il trend è evidente. E anche per quanto riguarda la copertura vaccinale, tra gli over 60 e le persone fragili pochissimi hanno fatto finora il vaccino più aggiornato, per restare protetti.

Andrea Crisanti, microbiologo, ha dichiarato: “Molti esponenti di questo Governo hanno preso posizioni estremamente critiche contro i vaccini e contro qualsiasi altra misura di controllo e monitoraggio del Covid. Il risultato è che non si è vaccinato nessuno e non è stata introdotta nessuna misura di sanità pubblica.“