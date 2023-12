Amalfi, massi cadono in strada: chiuso tratto della statale

di Antonio Jr. Orrico

Un incidente che ha rallentato l’accesso verso nuove zone. A causa della caduta massi, la strada statale 163, che prende la denominazione da Amalfi, risulta temporaneamente chiusa. Dalla tarda serata di ieri, infatti, in entrambe le direzioni, al km 7,700 in località Piano di Sorrento, al confine tra le province di Napoli e Salerno, i tratti risultano chiusi e impossibilitati al traffico.

Le deviazioni al traffico sono già attive a partire dal kilometro 28,000, ovvero nei pressi del bivio di Lione. Sul posto sono intervenute le squadre ANAS e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Come riportato anche dal sito web quotidianocostiera.it, quest’episodio ha provveduto al bloccaggio dei collegamenti tra la Costiera di Amalfi e la Penisola Sorrentina, con disagi per chi abita nella Divina.