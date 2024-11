Pellezzano, tutto pronto per i Mercatini di Natale tra fede e cultura

di Angela De Angelis

Pellezzano si prepara a vivere un Natale ricco di magia e sorprese, grazie ad un programma di eventi che unisce tradizione, cultura e solidarietà. Fulcro delle celebrazioni sarà il suggestivo “Presepe della Misericordia”, ospitato nei giardini antistanti Palazzo di Città dal 1° dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

L’opera, proveniente dall’Abbazia di Montevergine, sarà accompagnata dai caratteristici Mercatini di Natale, che prenderanno vita nelle giornate del 1, 14, 15, 29 dicembre 2024 e 5 gennaio 2025, a partire dalle ore 18.30. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera natalizia, tra artigianato locale, prodotti tipici e intrattenimento.

Un progetto corale di fede e cultura

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Consigliere Comunale con delega alla Cultura, Marco Rago, che ha curato con dedizione l’allestimento del presepe e il programma culturale, e il Consigliere Tiziano Sica, delegato alle Politiche del Turismo. A rendere tutto possibile, il contributo del gruppo di hobbisti campani “Artigiani in Tour”, guidato da Carla De Salvatore, che ha dato vita ai mercatini.

Un ringraziamento speciale

Il Sindaco ha espresso gratitudine ai Consiglieri Rago e Sica per il loro impegno. Altrettanto sentiti i ringraziamenti per gli Artigiani in Tour, il cui lavoro rappresenta un valore aggiunto per l’economia locale e la comunità.