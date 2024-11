Al Teatro Arbostella l’ospedale più pazzo del mondo: in arrivo l’esilarante “Dottò, chi è papà?”

di Angela De Angelis

Continua senza sosta, a ritmo di risate, la XVII stagione del Teatro Arbostella Gino Esposito. Quarto appuntamento con un’altra compagnia storica della struttura di Viale Verdi ovvero la Compagnia partenopea Teatropernoi che si cimenterà per i prossimi tre week-end nel divertente spettacolo “Dottò, chi è papà?” scritto da Ernesto Mignano.

La trama

La storia si ispira al celebre testo “It Runs in the Family” di Ray Cooney, liberamente trasportata in un ospedale napoletano diventando il pretesto per mettere in risalto in maniera ironica quello che normalmente tutti vediamo quando abbiamo la sfortuna di entrare in un reparto ospedaliero soprattutto delle nostre zone. Traendo spunto da un lungo periodo di ospedalizzazione, l’autore ha riportato in scena situazioni paradossali e battute di vero teatro ascoltate direttamente da medici , infermieri e compagni di stanza proprio durante la degenza. La spontaneità, l’ingenuità, la comicità dei personaggi riportati nella commedia, sono state riprese da reali situazioni. La regia, a cura di Marisa Mignano, ha voluto esasperato volutamente il nonsense e la caratterizzazione dei personaggi per caricare ancora di più quello che è stato trascritto nel testo.

Non è Doc, non è Good Doctor, non è l’efficiente e bellissimo ospedale del mondo TV, ma si tratta di “Dottò chi è papà”, storia di un giorno in un ospedale di Napoli .

Sul palco

Sul palco oltre l’autore Ernesto Mignano, Ilenia Avitabile, Marco Fedele, Nicoletta Boccardi, Marisa Mignano, Alfredo Di Perna, Titti Romano, Daniela Giglio, Martina Mignano, Valentina Adamo, Marco Multari, Arturo Delogu, Luisa Perfetto.

Regia Marisa Mignano

Spettacoli in scena 30 novembre, 1-7-8-14-15 dicembre 2024 (Sabato ore 20.45, domenica 19.15)

Costo biglietto intero 13 euro, ridotto 11 euro (over 65anni e under 14)