Pellezzano, Via Crucis e Santa Messa per i defunti

di Rita Milione

Venerdì 31 marzo, alle ore 16.30 presso il Cimitero Comunale di Pellezzano si terrà la Via Crucis e la Santa Messa per tutti i defunti, officiata dal cappellano don Luigi Pierri. Alle celebrazioni religiose parteciperà anche il Sindaco Francesco Morra.

“In occasione della Santa Pasqua del Signore 2023 – ha dichiarato il Sindaco Morra – la Via Crucis organizzata presso il Cimitero Comunale, con la celebrazione della Santa Messa, sarà un’importante occasione di riconciliazione con tutte le persone care che in questa vita ci hanno preceduto. Ringrazio il cappellano del Cimitero don Luigi Pierri per la sensibilità e la cura che offre in ogni circostanza con la sua preghiera e il suo affetto verso i fedeli”.