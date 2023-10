Peperoncino: qual è il più piccante al mondo?

di Rita Milione

Fino a poco tempo fa, il peperoncino più piccante del mondo era il famigerato “Carolina reaper“, ma ad oggi è stato sorpassato, infatti, il Guinnes Wolrd Record ha appena assegnato al Pepper X il titolo ufficiale di peperoncino più piccante del mondo. E’ importante specificare che non si tratta di un semplice sorpasso, ma di una vera e propria distruzione del precedente record.

L’annuncio ufficiale del titolo di peperoncino più piccante del mondo a Pepper X è stato dato durante una puntata di Hot Ones, uno show seguito da milioni di persone in onda su YouTube. Currie, fondatore della PuckerButt Pepper Company e già responsabile del Carolina Reaper, ha ottenuto il Pepper X dopo circa un decennio di incroci con le sue selezionatissime cultivar extra piccanti del genere Capsicum.

“Tutto questo è il culmine di un sacco di lavoro da parte di molte persone. La gente diceva che non ce l’avremmo fatta. Ci hanno dato dei bugiardi e noi abbiamo dimostrato loro che il Pepper X è in realtà il peperoncino più piccante del mondo, con l’ufficialità del Guinness dei primati. Tutto il tempo e gli sforzi che abbiamo dedicato alla fattoria per assicurarci che questo si stabilizzasse e diventasse il peperoncino più piccante del mondo è ora convalidato”, ha dichiarato Currie durante lo show. “Non riesco a dirvi quanto sono emozionato in questo momento. Voglio solo correre intorno all’edificio”, ha aggiunto.