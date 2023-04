Peppe Soks Show: al Modo il Release Party di “Ammore Malamente”

di Pietro Marchesano

Poco meno di mezz’ora alla mezzanotte e agli abbracci e ai sorrisi si sostituiscono le prime, sorprendenti liriche di un Peppe Soks 3.0. Uno show intimo, essenziale, ma estremamente d’impatto, con diversi amici della scena rap italiana emergente ma anche già affermata, tra cui spicca sicuramente il nome di Samurai Jay: al Modo di Salerno il giovane rapper della Zona Orientale inaugura un nuovo capitolo della sua personale avventura nel mondo della musica.

Peppe Soks e Samurai Jay

Circondato dalla propria Famiglia, come ha tenuto più volte a ricordare, Peppe Soks non nasconde l’emozione di un viaggio condiviso con le persone più importanti. Una tappa che prosegue idealmente il salto di “Stella del Sud“, evolvendosi ma continuando a perseguire i segnali lanciati con il precedente disco.

Un lavoro maturo e che dà un’ulteriore conferma del valore di un artista ormai riferimento non solo della scena salernitana, ma pronto ad affermarsi nell’intero Stivale. Da e per Salerno: avanguardia di un movimento sempre più in crescita, anche grazie al solito, ma mai scontato, supporto del producer Alessandro Raimo, tra le personalità più influenti e significative della vita di Peppe.

“Ammore Malamente”: via al terzo round

Niente paura: sembra essere questo il messaggio neanche troppo velato di “Ammore Malamente”: 15 tracce che dimostrano come Peppe Soks non abbia più timore di confrontarsi con i grandissimi della scena. Perchè ormai finalmente parte di essa.

Non solo variazioni sul tema hip-hop, ma una vera e propria esplorazione del percorso musicale, che nasce nell’underground ma impara a comunicare anche con i palati più commerciali. Sconfinamenti pop che raggiungono vette non indifferenti con “Basta”, featuring targato LDA.

Ma non solo: ad accompagnare Peppe nel suo terzo impegno musicale ci sono anche le influenze trap-reggaeton di MamboLosco, il cool-rap di Dani Faiv, Mv Killa e Yung Snapp, la potenza espressiva di Svm, ma soprattutto la rievocazione del passato di Ensi e Clementino.

Il terzo album di Peppe Soks, infatti, non segue pure logiche di mercato ma dimostra, con “N.W.A“, di lasciarsi cullare da un sogno divenuto realtà. Cresciuto con le battle di freestyle del “2 the Beat” imparate a memoria, l’artista salernitano si affianca ai miti della propria adolescenza, segnando un punto di arrivo all’interno del proprio percorso musicale. A chi oggi, dunque, nell’industria musicale crea progetti pensando alle collaborazioni da inserire nei dischi come strumenti per espandere la propria fetta di mercato, Peppe Soks risponde col cuore, con la passione di un ragazzo che ha voglia di condividere la propria arte con coloro i quali hanno contribuito a forgiare proprio quel suo sentimento puro verso il rap.

Vittorio Romano “Vtr”

Senza dimenticare i numerosi producer che hanno segnato il sound variegato delle 15 tracce di “Ammore Malamente”: oltre al già citato Raimo, hanno preso parte alla realizzazione del disco anche Nathys, Janax, Darry Bryan, Vtr, Nardi, Finesse e okgiorgio.

“Ammore Malamente” di Peppe Soks non è solo un disco, ma un viaggio nella sua anima. E allora buon viaggio a tutti!

A cura di Pietro Marchesano, Lorenzo Vitale

9 Immagini