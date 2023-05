Per Sempre Mai: la terza collaborazione tra Shade e Federica Carta

di Tiara Operno

Si intitola “Per sempre mai” il nuovo singolo di Shade featuring Federica Carta. Il rapper torna così a collaborare con la giovane artista dopo il successo dei brani “Irraggiungibile” e “Senza farlo apposta”, che hanno portato in coppia sul palco di Sanremo nel 2019. Il singolo, contenuto nel prossimo progetto discografico di Shade è disponibile da oggi, venerdì 26 maggio, in radio e su tutte le piattaforme digitali.

“Per sempre mai” rappresenta la terza collaborazione tra Shade e Federica Carta, che insieme hanno collezionato 4 dischi di platino, oltre 100 milioni di stream e più di 200 milioni di views.

” Il brano è caratterizzato da sonorità pop-house che rievocano i primi 2000, secondo una reinterpretazione estremamente attuale e personale. Il testo di “Per sempre mai” racconta la dinamica di una relazione nata all’interno di un club.

La produzione è firmata da Jaro, producer di tutte le hit di Shade, ed Enrico Brun. Con queste parole, il rapper parla della collaborazione e del rapporto di amicizia con Federica Carta: “In questi anni siamo cresciuti molto e lo stesso ha fatto il bene che proviamo l’uno per l’altra, sappiamo di avere due precedenti importanti alle spalle e nonostante il brano sia diverso da quest’ultimi speriamo di non deludere le aspettative”. Dal canto suo Federica Carta ha aggiunto: “La stima che proviamo l’uno per l’altra, umanamente e artisticamente, ci ha portato a supportarci in tutti questi anni. Sono molto felice che le nostre strade si siano ricongiunte in questo anno per me molto importante.”

Clicca qui per ascoltare il singolo.



TESTO DI “PER SEMPRE MAI”

Senza la tua notifica di prima mattina

La vita non è quella di prima

Sono giorni amari

Ma nel mio domani

C’è un posto per te in prima fila

Ricordi restavamo per ore

A parlare in auto sotto il portone

E io in certe notti vedo quei tuoi occhi tipo in tutti i posti Fuori da una discoteca a piangere

Con un mezzo sconosciuto a cui parlo di te

Sai che stavo quasi per andarmene

Ma non basterà una notte a convincermi che

Due come noi per sempre mai

Con te le ore hanno le ali

Ma se soltanto sapessi quanto mi hai fatto a pezzi non ci crederesti mai

Due come noi per sempre mai

Ma Se l’amore è avere cura tu sei l’unica

che spacca tutto come gli hooligans,

te lo ricordi, parlavamo con gli occhi

se era troppo alta la musica

e ti tenevo la testa mentre vomitavi l’anima,

due fuori di testa a litigare in una macchina,

io e te non si matcha come Nike e Adidas

Fuori da una discoteca a piangere

Con un mezzo sconosciuto a cui parlo di te

Sai che stavo quasi per andarmene Ma non basterà una notte a convincermi che

Due come noi per sempre mai

Con te le ore hanno le ali

Ma se soltanto sapessi quanto mi hai fatto a pezzi non ci crederesti mai

Due come noi per sempre mai

E non mi va più di rialzarmi e di cadere

Ed ogni volta tocco il cielo e dopo il fondo del bicchiere

Mi dici rimani e, non esiste domani e, e se è vero che è finita non si vede

Due come noi per sempre mai

Con te le ore hanno le ali

Ma se soltanto sapessi quanto mi hai fatto a pezzi non ci crederesti mai

Due come noi per sempre mai