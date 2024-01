Philadelphia, uomo muore spinto sui binari

di Antonio Jr. Orrico

Un accaduto veramente tragico. Un uomo, a Philadelphia, è stato spinto sui binari della metropolitana pochi secondi prima che un treno passasse e lo travolgesse. La vittima stava discutendo con un’altra persona sulla banchina della stazione della 34esima Strada, nella zona della città universitaria della città, quando quest’ultimo lo ha colpito con calci e pugni. Una vera e propria aggressione tout court, che ha portato alla più estrema delle conseguenze.

L’aggressione è stata ripresa dai video delle telecamere di sorveglianza, che hanno fatto ben presto il giro dei media internazionali. Le immagini mostrano i due uomini litigare nella stazione della metropolitana, finché uno dei due prende a calci e pugni l’altro, che cade sui binari e viene travolto dal treno, che stava effettuando il tragitto della linea Market-Frankford, e che passa qualche secondo dopo. Stando al racconto dei presenti, erano circa le 16.30 di giovedì pomeriggio, un’orario particolarmente affollato.

Subito dopo è intervenuta la polizia che ha confermato la morte dell’uomo e annunciato l’arresto dell’aggressore. È stata aperta un’indagine per omicidio, anche per capire il motivo alla base della lite che c’è stata prima della tragedia. La vittima di Philadelphia non è ancora stata identificata.

“Non sappiamo esattamente cosa sia successo. Per questo si sta indagando.” ha detto alla NBC10 l’ispettore di polizia Kpana Massaquoi. Il quale ha precisato che nonostante il video circolato mostrasse la presenza di più persone in metropolitana al momento della lite, non sono ancora stati sentiti testimoni.