Tetris, 13enne arriva al limite del videogioco: è storia

di Rita Milione

Per la prima volta nella storia qualcuno è arrivato al limite di Tetris, e quel qualcuno è un ragazzo di 13 anni: il ragazzo si chiama Willis “Blue Scuti” Gibson ed è un giocatore professionista di Tetris. In una live su Twitch è riuscito a portare il videogioco oltre i suoi limiti. Dopo 38 minuti in cui i blocchi sono scesi sempre più velocemente Tetris si è semplicemente bloccato.

In gergo si chiama kill screen, è un momento in cui si porta il codice con cui è programmato un videogame oltre le barriere previste. Un punto di non ritorno a cui nemmeno i suoi sviluppatori hanno mai pensato. Una ragazzo di 13 anni è riuscito a far raggiungere il kill screen alla versione di Tetris per Nes, un traguardo a cui nessuno era mai arrivato da quando il videogioco ha esordito sul mercato 34 anni fa.

Tetris: il videogioco

Tetris è un videogioco di logica e ragionamento russo inventato da Aleksej Leonidovič Pažitnov nel 1984, mentre lavorava al centro di calcolo dell’Accademia delle scienze dell’URSS di Mosca. Pažitnov ha affermato che i tetramini sono stati la sua fonte d’ispirazione.

Essendo registrato soltanto il marchio “Tetris”, il gioco e molte sue varianti sono diventati disponibili praticamente per qualunque dispositivo, console e sistema operativo, fino ad alcune calcolatrici grafiche, telefonini, PDA, iPod, Set-top box e per l’editor di testo GNU Emacs; ne esiste perfino una versione “stand alone” da collegare a un televisore, le cui racchette ricordano i pezzi del Tetris.

Ha iniziato ad avere popolarità alla fine degli anni ottanta, e ulteriore diffusione derivò dall’essere venduto in bundle con la prima versione del Game Boy. È stato dichiarato uno dei dieci videogiochi più importanti di sempre da Henry Lowood della Stanford University nel marzo 2007. Nel 2014 il gioco è stato pubblicato anche per le console Xbox One e PlayStation 4 da Ubisoft.