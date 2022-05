Come disegnare P&ID per ogni necessità

Con il termine di P&ID (Piping and Instrumentation Diagram), nel settore professionale, si indica un diagramma articolato, più comunemente noto come schema di marcia, che fornisce informazioni indispensabili per l’esercizio di un impianto.

Nel dettaglio, la definizione di P&ID fa riferimento a un processo adoperato prettamente in ambito tecnico che, attraverso un procedimento schematico, fornisce in modo esaustivo la collocazione di tubazioni, scarichi, apparecchiature ed eventuali connessioni, oltre a tutto ciò che può fornire una rappresentazione visiva di un impianto.

Quando usare i P&ID e chi li usa

I P&ID oggi sono adoperati per schematizzare e rendere immediatamente evidenti le relazioni funzionali che intercorrono fra i diversi elementi di un processo.

Sono degli strumenti utilissimi per individuare eventuali carenze presenti nei progetti esistenti, ma anche per determinare il modo più corretto di procedere per la sostituzione di uno o più elementi, ad esempio in tutti quei casi in cui sia necessario individuare graficamente la presenza di inefficienze nella rete esistente o da progettare o di processi che all’atto pratico potrebbero comportare dei rischi.

Naturalmente, un ottimo schema P&ID è allo stesso tempo utile qualora insorga un problema in una configurazione reale o nel caso in cui sia necessario ottimizzare un sistema già in esercizio.

Può essere ad esempio delineato per comprendere il funzionamento concettuale di un processo o per avere informazioni più chiare prima che venga attuato nel reale, ed è importante per tenere traccia, attraverso l’eventuale inserimento di annotazioni, di moltissimi aspetti generali, come quelli relativi alla manutenzione delle diverse parti della rete.

Difatti, a utilizzare i disegni P&ID sono soprattutto operatori del comparto tecnico, ad esempio costruttori, manutentori, progettisti di tubature, così come ingegneri del settore idraulico, meccanico, elettrico, dell’automazione e dell’informatica.

Rappresentano un supporto molto importante anche nel comparto del marketing e nel management d’azienda, soprattutto per la definizione di organigrammi più accurati utili a definire una strategia di gestione del team più efficiente.

Infine, sono ampiamente adoperati anche dagli ingegneri di processo, che oggi trovano nella realizzazione di schemi P&ID degli ottimi strumenti per l’elaborazione di una gestione controllata e ottimizzata delle specifiche fasi produttive industriali.

Come creare un P&ID

Creare un P&ID è semplicissimo: queste rappresentazioni, infatti, al fine di facilitare la lettura degli schemi, delle diverse parti che lo compongono ed essere di supporto ai diversi settori professionali, si basano sulla semplice composizione di una serie di elementi grafici, noti con il termine di Simboli P&ID, che possono essere inseriti sul foglio di lavoro ed eventualmente collegati per esprimere, attraverso figure standard, ogni tipologia di apparecchiatura presente su un tipico schema P&ID.

I simboli P&ID permettono di creare dunque diagrammi stilizzati, con una rappresentazione puntuale di valvole, pompe, tubi, misuratori, attrezzature o elementi di connessione di qualunque tipo.

Ogni tipologia di elemento, naturalmente, viene declinata attraverso una moltitudine di simboli apparentemente simili, ma differenti, in base alle diverse specifiche che li caratterizzano nella vita reale; il tutto formando un database che tiene conto sia della simulazione di apparecchiature esistenti sia di quelle parti astratte, ma determinanti in moltissimi sistemi.

Software per P&ID

Alla luce di uno schema che, per sua natura, nasce per essere complesso, oggi questo genere di rappresentazioni tecniche sono effettuate tramite Software per P&ID, cioè delle soluzioni che permettono di facilitare, valorizzare, ma soprattutto di rendere più accurato possibile qualunque tipologia di progetto di natura tecnica.

Una delle soluzioni attualmente più interessanti è il software Edraw rilasciato da Wondershare, che assicura una fase di diagrammazione innovativa utile sia nel lavoro individuale sia in quello di squadra.

Questo particolare Software per P&ID fornisce inoltre un supporto multi-piattaforma, che può essere adoperato su qualunque sistema operativo e su diverse tipologie di dispositivo, device mobili compresi.

È veloce, flessibile e offre una interfaccia user friendly, che si avvale di oltre 280 modelli di diagrammi con temi e strutture differenti, da scaricare e modificare attraverso più di 26.000 simboli integrati.

I campi di applicazioni di Edraw, di conseguenza, sono numerosissimi e consentono al software di adattarsi sia all’ambito professionale sia a quello scolastico o accademico.

Inoltre, creare un nuovo progetto con Edraw è un processo alla portata di tutti: basta aprire il programma, cliccare sulla voce Nuovo che si trova nel menù posto sulla sinistra della piattaforma di editor e selezionare, in base al tipo di progetto che si intende realizzare, una delle decine di template per P&ID disponibili.

Al variare del settore specifico, si aprirà in automatico una libreria con tutti i simboli corrispondenti, che possono essere trascinati sul foglio di lavoro per dare vita allo schema.

Il software Edraw, naturalmente, permette di esportare qualunque progetto sotto forma di documento immagine, PDF, Word, Excel, HTML, PPT e moltissimi altri formati e, oltre a essere perfettamente compatibile con Visio, grazie al supporto AWS, alla crittografia SSL a 256 bit e alla conformità al GDPR, offre un’elevata protezione dei dati.