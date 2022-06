Piero Pelù cade durante un concerto: “Il segno del rock’n’roll”

Se l’è cavata con una proclusione erniaria che lo costringerà a qualche giorno di riposo: Piero Pelù, ospite qualche sera fa al concerto in Piazza Duomo organizzato da Radio Italia, ha messo troppa foga nella sua esibizione ed è caduto rovinosamente, sbattendo la testa all’indietro.

Il rocker di Gigante, però, che ha imparato sin da bambino a gestire gli imprevisti, si è subito rialzato e, portata a termine un’ospitata comunque infuocata, è stato subito trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Ore dopo Pelù è riapparso sui social, tranquillizzando i numerosi followers in apprensione per il suo stato di salute: “E’ il segno del rock’n’roll”, ha scherzato riferendosi alla caduta e corredando il post di un video relativo all’incidente (che in brevissimo tempo è diventato virale in rete) e delle immagini della radiografia effettuata subito dopo in ospedale: “Così ora mi conoscete da dentro”, ha rilanciato ironicamente.

Non solo Piero Pelù, a Milano cade anche Dua Lipa – Per un artista, in fondo, la caduta sul palco è un rischio calcolato e, forse, l’incubo più ricorrente. Può succedere a tutti di perdere per un secondo l’equilibrio, anche ad una diva del pop come Dua Lipa, scivolata durante una coreografia sul palco del suo recente concerto a Milano. The Show Must go On, è una regola universalmente riconosciuta e applicata. Così ecco Dua Lipa rialzarsi prontamente, aiutata da un ballerino con dei riflessi invidiabili.