Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi, 1 giugno 2022

Uomini e Donne anticipazioni: oggi 1 giugno 2022 andrà in onda l’ultima puntata del noto dating show condotto da Maria De Filippi. Come ogni anno, il programma tornerà in palinsesto a settembre, con nuovi protagonisti e nuove storie da raccontare, che i più affezionati già non vedono l’ora di conoscere. Nel frattempo ecco cosa succederà oggi.

La puntata sarà dedicata alla scelta della tronista Veronica Rimondi, che come il pubblico già si aspettava, sceglierà Matteo Farnea e non Andrea Della Cioppa. Stando alle anticipazioni tutto si concluderà per il meglio: Matteo accetterà la scelta e seguirà un lungo abbraccio al centro dello studio tra baci e petali rossi. Niente da fare, quindi, per Andrea, che nel corso delle ultime settimane aveva più volte mostrato il suo profondo interesse per Veronica, affermando di iniziare a provare anche qualcosa di forte per lei. Ma la bella tronista ha preferito coronare il suo sogno d’amore con Matteo. Colui che le ha saputo trasmettere maggiori certezze durante il percorso fatto insieme in questi mesi.

Insomma tutto ben quel che finisce bene per questo fine stagione. Uomini e Donne tornerà dopo la pausa estiva, ma tutti gli episodi andati in onda finora sono disponibili su Mediaset Infinity.