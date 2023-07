Pino Insegno: “Odiato perché approvo Giorgia Meloni

di Rita Milione

Pino Insegno, attore, doppiatore, comico, conduttore radiofonico, conduttore televisivo e direttore di doppiaggio italiano, rivendica in un’intervista a “Libero” la scelta di appoggiare il governo di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, scelta che lo ha etichettato quale “artista di destra”. Di seguito le parole dell’attore, Pino Insegno:

“Nel corso della mia carriera ho incrociato 11/12 governi di ogni colore, fino a quando diventa presente del Consiglio una persona della quale approvo alcune scelte sociali. Mi spieghi per quale motivo non dovrei appoggiarla?”, si chiede Insegno, “Mi sono sentito dire che un attore non deve schierarsi. E chi l’ha detto? Vedo ogni giorno tanti illustri colleghi parlare e dire la loro dal palco del 1 Maggio in giù”. “Sono diventato divisivo per una scelta politica che poi è anche la maggioritaria nel nostro paese”, ha aggiunto.

“Io non sono Gabriele D’Annunzio – dichiara l’attore –, poeta vate che con la sua cultura è diventato espressione di un movimento politico. Sono Pino Insegno, amico della gente, faccio il mio lavoro da artista e, senza urlarlo ai quattro venti, cerco di fare anche qualcosa di importante in ambito sociale. Ma questo non interessa a nessuno perché davvero pochi scrivono di chi sta male veramente…”.