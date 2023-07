Movida Salerno: Piazza Amendola sarà nuovo punto centrale

di Antonio Jr. Orrico

Il rilancio, non solo commerciale, ma anche strategico e in qualche modo riguardante l’intrattenimento, passerà da un punto ben specifico. A Salerno, la movida estiva avrà un nuovo centro nevralgico. La proposta, lanciata per l’occasione da ACS, ovvero l’Associazione Commercianti di Salerno, di destinare piazza Amendola ad attività ludiche per bambini e concerti ha avuto riscontri perlopiù positivi e unanimi.

Le altre associazioni di categoria sono favorevoli a riportare la movida in auge tramite Piazza Amendola. Secondo Il Mattino di oggi, la soluzione darebbe nuova linfa alla movida di via Roma e più in generale al commercio. Anche gli attori in parte e coinvolti nella causa direttamente si sono detti favorevoli a questa nuova funzionalità per Salerno. In particolare, il numero uno di Confcommercio, Nino Marone, si è detto favorevole a una collaborazione.

“Finora nessuno ci ha contattati, ma qualora dovessimo ricevere delle richieste potremmo ipotizzare di far congiungere le attività in un unico cartellone per dare forza al progetto.” ha dichiarato Marone.

Marone non è stato, però, il solo a dichiararsi favorevole all’iniziativa, che ha riscosso pareri unanimamente positivi. Anche Mario Arciuolo della Fenailp si è detto contento di questa nuova “accelerazione” della vita mondana.

“Laddove ci sono attrazioni il terziario ne beneficia. L’esperienza recente della Notte bianca lo conferma. Se l’iniziativa dell’Acs dovesse concretizzarsi non potremmo che essere felici.” ha dichiarato Arciuolo.

La movida di Salerno, dunque, sembra essere effettivamente ad un punto effettivo di svolta. Punto di svolta che garantirà, quasi sicuramente, un Agosto davvero carico d’iniziative.