Salerno: è giallo sulla donna aggredita sul lungomare

di Antonio Jr. Orrico

Non si riesce a trovare il bandolo della matassa. Ancora resta irrisolto il mistero attorno all’aggressione di una donna sul lungomare di Salerno, che si è conclusa con l’arresto di un giovane gambiano. Secondo il quotidiano “La Città“, in edicola questa mattina, la donna avrebbe però sostenuto di non aver avuto alcun contatto con il giovane, e di essere caduta dalla bicicletta. Il racconto andrebbe ad escludere qualsiasi tentativo di violenza da parte di soggetti terzi.

Resta, dunque, ancora da chiarire la vicenda che sabato sera ha portato all’arresto del ventitreenne gambiano. Quest’ultimo, alla vista degli agenti della polizia municipale, avrebbe cercato di allontanarsi, ma è stato fermato dagli agenti. Uno di loro è rimasto ferito a causa del tentativo di divincolarsi dello straniero. Gli agenti erano in pattuglia tra i viali del lungomare Trieste di Salerno. Alcuni passanti li hanno avvertiti della presenza di una donna in cerca di aiuto per aver subito un’aggressione da parte di un extracomunitario.

Dopo aver fatto scattare l’allarme, sul posto sono confluite più pattuglie. I caschi bianchi hanno trovato due giovani originari del Gambia tranquillamente seduti sulle panchine dei viali, a pochi passi da una donna di Salerno con le mani al volto ed evidenti segni di lesioni. Poco dopo, dopo averlo fermato, il giovane è stato arrestato e portato in Questura, per essere trattenuto in attesa di giudizio e del processo per direttissima.

Ora, però, questa rivelazione potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola e ribaltare radicalmente una situazione che sembrava già chiusa.