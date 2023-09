Policlinico di Bari: eseguito intervento chirurgico pionieristico

di Rita Milione

Presso il Policlinico di Bari è stato eseguito un intervento chirurgico pionieristico, mai eseguito in precedenza a livello mondiale: un uomo di 53 anni, affetto da una patologia alla cornea, è stato operato da remoto. Il paziente, un uomo colpito da una condizione chiamata distrofia epiteliale di Cogan: una patologia che colpisce una membrana alla base della cornea, era disteso sul lettino in una sala operatoria del nosocomio pugliese; il chirurgo oculista, il professor Giovanni Alessio, si trovava invece nella sua stanza della clinica oculistica, da dove ha controllato a distanza gli strumenti necessari alla correzione del difetto.

Per collegare da remoto il professor Alessio e la sala operatoria del paziente, infatti, è stata utilizzata una velocissima connessione 5G della TIM, basata su due moduli radio installati nelle due posizioni e interconnessi da una fibra ottica da 10Gbps. Grazie a questa linea superveloce il medico ha potuto operare in tempo reale con una latenza inferiore ai 50 millisecondi e con una visualizzazione in 3D dell’occhio del paziente.

“L’intervento personalizzato con tecnica di Ray Tracing che ho pianificato tramite l’applicazione Cipta®Web ha consentito il trattamento della distrofia epiteliale diagnosticata al paziente. Tale patologia è altamente invalidante in termini di qualità della visione. Effettuare l’intervento con un controllo a distanza, tramite processi totalmente automatizzati, apre al chirurgo oculista nuove frontiere consentendogli di operare complesse patologie corneali da remoto, in totale sicurezza, ovunque sia localizzata la sala operatoria”, ha dichiarato il professor Giovanni Alessio in una conferenza stampa svoltasi dopo l’intervento.