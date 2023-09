Salerno-Sapri, treni in ritardo sulla linea causa maltempo

di Antonio Jr. Orrico

Disservizi vari ed impossibilità nel coprire la tratta in modo adeguato. Il maltempo ha causato disagi e ritardi sulla circolazione dei treni. In particolare, ad essere interessata è stata la tratta Salerno-Sapri. A risentirne è stata la linea che collega il Cilento con il Salernitano, che si è vista protagonista di alcuni episodi che i passeggeri poco hanno tollerato. Come riporta il sito infocilento.it, vento e pioggia di questa notte hanno determinato problemi lungo la tratta in questione.

Stando a quanto dichiarato anche dalla Rete delle Ferrovie dello Stato, sono stati segnalati rallentamenti a partire dalle ore 5:40 proprio a ridosso dello scalo del capoluogo. Immediato l’intervento dei tecnici. Nel contempo, intanto, gli organi superiori hanno rimodulato la circolazione ferroviaria, in modo tale da permettere agli altri treni di circolare. Un treno alta velocità, tre Intercity e ben cinque regionali hanno fatto registrare ritardi da 30 a 50 minuti.

Circa un’ora dopo l’inconveniente è stato risolto. La linea che va da Salerno a Sapri è stata liberata e dopo poco hanno ripristinato la sua piena funzionalità. I convogli in viaggio avevano comunque accumulato ritardi. Naturalmente, questi tanti disservizi hanno causato disagi, soprattutto per chi viaggiava diretto a lavoro o a scuola.