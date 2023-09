Previsioni meteo, torna il maltempo ma non ovunque: ecco dove

di Giusy Curcio

L’Italia divisa dalle previsioni meteo: acquazzoni e temporali al Nord e picchi di 30° al Sud. Secondo gli esperti, questi giorni determineranno la fine dell’estate, soprattutto dopo la giornata di oggi con sole prevalente e al più qualche nota instabile sull’estremo nordest. Da domani, però, le cose potrebbero cambiare e potremmo assistere a un primo passaggio di piogge e temporali.

Nelle giornate di mercoledì e giovedì ci aspettiamo il ritorno di acquazzoni e temporali sparsi, che potrebbero essere localmente intensi, prima nel Nordovest e poi anche nel Nordest. La Pianura Padana sarà una delle zone colpite da ingenti piogge. Inoltre, venerdì è previsto il peggioramento delle condizioni meteorologiche con l’arrivo di una perturbazione ancora più potente.

Valori massimi attesi tra i 21-22°C di Aosta e Torino e i 27-28°C di Trieste e Bologna. A Milano si va dai 19 ai 23°C.

Al centro, nubi in aumento in Toscana con qualche pioggia in arrivo soprattutto sulle aree centro-settentrionali della regione, altrove sole a tratti offuscato da nubi ma senza precipitazioni significative.

Diversa, invece, la situazione al Sud, con caldo intenso con punte di oltre 32-33°C fino a picchi di 35°C. In Sardegna nubi in intensificazione con qualche pioggia sulle aree centro-settentrionali dell’isola.