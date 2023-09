Bullismo, ragazzini accerchiati e minacciati: “Dateci i soldi”

di Pasquale Capasso

Alcuni genitori del comune di Pianello, provincia di Ancona, sono preoccupati per quello che sta accadendo in questi giorni in Piazza Vittoria. “Accerchiano i ragazzi che restano da soli per farsi consegnare dei soldi” a raccontarlo è una delle mamme delle vittime che chiede anche l’intervento delle forze dell’ordine.

“Credo che questi gesti di bullismo non vadano sottovalutati”.

Bullismo, ragazzini accerchiati e minacciati a Piazza Vittoria

Come anticipato, i vari episodi di bullismo si son svolti in una delle piazze principali di Pianello, un piccolo comune in provincia di Ancona. I ragazzini, infatti, sono soliti riunirsi in Piazza Vittoria per giocare e per fare la merenda insieme. Tuttavia, da qualche tempo a questa parte si stanno verificando degli episodi che alcuni genitori hanno identificato come atti di bullismo.

“Il primo episodio è avvenuto giovedì verso le 17 – racconta una mamma che ha subito informato la mamma della vittima – quando mia figlia e altri amici dagli 11 ai 13 anni sono andati nella pizzeria della piazzetta per fare merenda. Un ragazzino aveva preso la pizza e lasciato un euro sul tavolino. Poco dopo sono arrivati dei ragazzi più grandi che stanno spesso in questa zona e l’hanno accerchiato dicendogli: ‘Dacci l’euro’. Lui spaventato li ha lasciati loro“.

Un altro episodio si è verificato il giorno dopo: “Venerdì è accaduto ad un ragazzino più piccolo, di undici anni sempre davanti alla pizzeria. Era rimasto indietro perché aveva dimenticato il portafogli. È tornato indietro da solo e il solito gruppetto lo ha accerchiato dicendogli: ‘Dacci i soldi’. Lui ha dato la moneta da 2 euro che aveva e loro l’hanno lasciato stare. Non so se siano state avvisate le forze dell’ordine però credo che gesti di questo tipo non vanno sottovalutati perché si comincia così. Vorrei che mia figlia potesse uscire tranquilla il pomeriggio e anche io che ho scelto una piccola comunità per vivere non vorrei stare nell’angoscia che possa subire atti di bullismo come questo, perché vanno inquadrati così“.

