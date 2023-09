Oasi di Frassineto: i dati meteorologici della calda estate 2023

di Rita Milione

La calda estate del 2023 volge al termine: diverse sono state le ondate di caldo che hanno interessato il bacino del Mediterraneo con temperature soventemente sopra i 30°C anche a quote di alta collina. Anche la stazione meteorologica dell’Oasi di Frassineto gestita da Legambiente Valle dell’Irno in collaborazione con Genea Consorzio Stabile, ubicata a circa 670 metri sul livello del mare sulla fascia pedemontana dei monti Picentini occidentali nel territorio di Fisciano, ha fatto registrare valori di temperature davvero ragguardevoli.

Dopo un mese di maggio e la prima metà del mese di giugno caratterizzati da tempo particolarmente instabile con piogge e temporali da record sulla zona della valle dell’Irno, a partire dalla fine di giugno però, una maggiore ingerenza dell’alta pressione sub-tropicale sul bacino del Mediterraneo, ha favorito prolungate fasi di tempo stabile, caldo e soleggiato.

In particolare, nel mese di giugno 2023 all’oasi di Frassineto la temperatura media registrata è stata di 19,8°C a fronte di una temperatura media massima di 24,2°C, e 16,6°C di temperatura media minima; luglio 2023 invece ha visto una temperatura media di 24,7°C, con una media delle temperature massime di 29,3°C e 21,2°C di temperatura media minima. Nell’ultimo mese del trimestre estivo, la temperatura media registrata è stata di 22,5°C con una valore di 27,3°C di temperatura media massima e 18,7°C di temperatura media minima.

Grande soddisfazione espressa da Gaetano Genovese, meteorologo di 3B Meteo e responsabile del progetto di monitoraggio – “dal 2018 portiamo avanti questo interessante progetto di monitoraggio meteorologico presso l’oasi di Frassineto in collaborazione con GENEA consorzio stabile”: grazie alla presenza della stazione meteorologica, offriamo in maniera totalmente gratuita alla popolazione un servizio ambientale fondamentale oltre a diffondere attraverso lezioni di meteorologia, la cultura verso il cambiamento climatico in atto.”

Dello stesso avviso anche Angelo Grimaldi di “GENEA – la nostra azienda è da sempre in prima linea con Legambiente regionale e nazionale oltre che sulle delegazioni territoriali come il circolo della Valle dell’Irno. La nostra realtà è molto sensibile ai temi ambientali e della tutela del territorio. Nel concreto questi concetti sono attuati con le attività di efficienza energetica come installazioni di fotovoltaico e di risparmio energetico, oltre alle numerose attività di mitigazione del rischio idrogeologico”.