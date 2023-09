Salerno, Francesco Esposito è il nuovo prefetto della città

di Antonio Jr. Orrico

Un cambio deciso, che diventerà effettivo a breve e che modificherà l’organigramma della città di Salerno. Infatti, ci sarà un cambio al vertice della Prefettura della città. Stando a quanto emerso dall’ultimo Consiglio dei Ministri, presieduto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tra i vari provvedimenti e nomine ratificate è stato anche disposto il nuovo incarico di Francesco Russo. Quest’ultimo lascerà la Prefettura di Salerno per essere trasferito a Bari. Il sostituto sarà Francesco Esposito.

Quest’ultimo è l’attuale prefetto di Lucca. Nato a Salerno il 15 maggio del 1965, Esposito è sposato e ha due figli. Laureato in Giurisprudenza, è entrato in carriera nell’ottobre 1994, lavorando alla Prefettura di Pisa. Dal novembre 1996 ha raggiunto la Prefettura di Firenze. In questo periodo è stato anche capo ufficio stampa e responsabile del cerimoniale, collaborando con la Presidenza del Consiglio all’organizzazione di numerosi eventi di livello internazionale.

Francesco Esposito, dal 2002, ha ricoperto la carica di Vice Capo di Gabinetto. Con decorrenza 10 gennaio 2008 ha ricevuto la promozione a Viceprefetto. Dal 12 aprile 2010 ha raggiunto la Prefettura di Livorno. Dall’8 settembre 2010 al 30 dicembre 2010, trasferito presso la Prefettura di Verona, ha ricoperto il posto di Capo di Gabinetto. Dal 29 dicembre 2010 si è trasferito presso la Prefettura di Napoli, dove ha assunto le funzioni di Capo di Gabinetto. Da gennaio 2014 ha ricevuto la nomina a Viceprefetto Vicario della Prefettura di Napoli.

Nominato Prefetto dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 aprile 2016, è stato destinato alla Prefettura di Belluno a decorrere dal 23 maggio 2016. Qui ha diretto i servizi di prevenzione e soccorso in occasione della tempesta Vaia.