Alcolock, in arrivo nuove regole del codice della strada

di Giusy Curcio

In arrivo regole severe e multe salate per chi guida usando il cellulare o parcheggia negli stalli riservati ai disabili e, tra le novità del codice della strada anche l’Alcolock. Ad appoggiare le nuove norme per gli automobilisti, il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini che oggi scrive sui social: “Approvate in Consiglio dei Ministri le modifiche al disegno di legge per il nuovo codice della Strada. Ora passaggio in autunno del testo in Parlamento, con l’auspicio che venga discusso e approvato al più presto“. Lo scorso 27 giugno il governo aveva già approvato un primo testo.

Ma cosa prevede l’aggiornamento del codice della strada? I neopatentati non potranno guidare auto di grossa cilindrata prima che siano trascorsi 3 anni dal conseguimento della patente. Per coloro che usano i monopattini diventeranno obbligatori casco, targhe e assicurazione. È previsto anche il divieto di circolare nelle aree extraurbane.

In arrivo anche un nuovo strumento, l’alcolock. Coloro che saranno recidivi nel mettersi al volante sotto effetto di droghe o alcool, dovranno montare su questo dispositivo che impedirà la messa in moto in caso di positività a qualsiasi sostanza. Inasprimento delle multe a chi verrà fermato alla guida mentre parla al cellulare. Si passerà dalla fascia 165-660 euro a 422-1.697 euro. Inoltre, la patente di guida verrà sospesa da quindici giorni a due mesi a partire dalla prima violazione.