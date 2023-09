Salerno, guasto alla condotta: scatta la sospensione idrica

di Antonio Jr. Orrico

Molti disagi in vista. Prossimamente, sulle zone collinari di Salerno e dintorni, sarà sospesa l’erogazione sulla rete idrica. Si parla di uno stop che comincerà dalle ore 23 del 20 settembre per poi finire alle ore 9.30 del 21 settembre. Quest’improvvisa sospensione idrica è dovuta a causa di una perdita sulla condotta adduttrice integrativa nel tenimento del Comune di San Mango Piemonte. I rubinetti, dunque, saranno ufficialmente chiusi per permettere la riparazione dei condotti da parte degli operai.

Le zone interessate sono molteplici, e sono tutte limitrofe a Salerno. Dalle ore 23, dunque, i rubinetti a secco interesseranno le zone di Ogliara, Montecasino, Via Breccia, Via Fuardo, S.Angelo di Ogliara, Via Cavolella, Ariella, Pastorano, Casa Roma, Casa Leone, Via Torre Bianca, palazzine Di Maio-Rufoli, Giovi Casa Gallo. Oltre a queste zone, saranno interessate anche quelle di Casa Gallo di Brignano, Brignano (Superiore, Inferiore, Piezzo), Via Casa Manzo, Via Altimari e anche la parte alta di via Sichelgaita.

A partire dalle ore 24, inoltre, in funzione dei volumi idrici accumulati nei serbatoi a servizio di Giovi e di Casa Manzo, sarà sospesa l’erogazione idrica anche alle seguenti zone: S.Nicola, Bottiglieri, Casa Gallo (parte bassa), Piegolelle, S.Bartolomeo, S.Croce, Casa Di Giacomo, Casale, Casa D’Amato, Casa Polla, Casa Parisi, Casa Postiglione, Giovi Canali, Casa Rocco, Casa Vicinanza, Casa de Rosa, Incarto, Ponte Guazzariello, Altimari, Via Panoramica, Via Casa Marsiglia di Giovi, Via Vecchia di Giovi.

Potrebbero, inoltre, verificarsi depressioni idriche nelle zone di Matierno. La Sistemi Salerno porrà in essere tutte le misure tecniche per limitare l’utenza interessata.