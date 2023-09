Salerno, tabaccaia malmenata da mamma di un minore

di Antonio Jr. Orrico

Un accaduto che poteva costare caro. Una tabaccaia, a Salerno, in via Duomo, infatti, ha rischiato seriamente di perdere un occhio a causa di un’aggressione. La dipendente del bar tabacchi, situato proprio di fronte all’ingresso principale della Cattedrale di Salerno, nel cuore del Centro storico della città, è stata vittima della furia da parte della madre di una bambina.

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato dalla prima pagina del quotidiano “La Città“, oggi in edicola, la donna ha subito l’aggressione a causa della sua negligenza nel vendere le sigarette alla bambina. Quest’ultima, infatti, aveva ricevuto una commissione per questo compito dalla stessa genitrice, la quale le aveva chiesto di acquistare le sigarette al suo posto. L’episodio è accaduto giovedì scorso in quel di Salerno.

La minorenne è entrata nell’esercizio per effettuare l’acquisto ricevendo un cortese rifiuto. Diniego che non è stato preso bene dalla madre della piccola, la quale ha aggredito la dipendente. Solo il provvidenziale intervento della Polizia, accorsa subito sul luogo dell’accaduto, ha scongiurato conseguenze peggiori per la lavoratrice. La donna, infatti, a causa della colluttazione ha quasi rischiato di perdere un occhio. Le sono stati applicati punti di sutura e le sono stati prescritti almeno dieci giorni di cure e terapie.

Naturalmente, la donna ha ricevuto la pronta solidarietà da parte di tutti i commercianti di Via Duomo, a Salerno, e di tutti i residenti della zona.