Salerno, spaccio di stupefacenti: ordinata custodia cautelare

di Antonio Jr. Orrico

Nuovi arresti in programma a Salerno. Nella cosiddetta zona orientale, infatti, è già stata emanata un’ordinanza di custodia cautelare per via di un’organizzazione che conduceva spaccio di stupefacenti. In particolare, il riferimento è all’evoluzione di un’indagine, condotta su un’associazione a delinquere. Questa ha portato alla scoperta di un sottobosco all’interno della città salernitana, situato completamente nella sua zona orientale.

In particolare, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno ha spiegato la situazione, emanando un comunicato dove hanno provato ad esprimere tutto il lavoro compiuto. “I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura di quest’ultimo capoluogo.“

Il comunicato, in particolare, poi procede descrivendo nel merito, passo dopo passo, le operazioni effettuate: “Il provvedimento cautelare scaturisce dalle indagini condotte su un’associazione a delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti nella zona orientale della città di Salerno.“