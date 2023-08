Salerno, multa a due locali per musica ad alto volume

di Antonio Jr. Orrico

Il periodo estivo, solitamente, coincide con l’incremento della movida e di rumori e schiamazzi, che si perseguono soprattutto in ambito notturno. Proprio per questi motivi, nella zona orientale di Salerno, nella serata di ieri, due locali hanno subito dei maxi-verbali dalla polizia municipale. Come riporta il quotidiano “Il Mattino“, in edicola oggi, nel mirino degli agenti sarebbero finiti due bar che hanno sforato il limite.

Le emissioni di decibel sono state ampiamente superate. I controlli sono stati disposti dall’amministrazione comunale a seguito degli esposti presentati dai residenti esasperati da nottate insonni. In virtù di queste multe improvvise, nei prossimi giorni i monitoraggi saranno rafforzati e si presenteranno con ulteriore intensità. La polizia locale si estenderà dal centro storico anche alla zona Irno e ai quartieri Torrione e Mercatello, dove molti residenti hanno denunciato notti insonni e rumori insostenibili.

Il regolamento di Salerno relativo all’inquinamento acustico, del resto, parla chiaro. L’intrattenimento musicale è previsto fino alle 23 dal lunedì al giovedì, mentre nei prefestivi e festivi fino alle 24. Anche nel sottopiazza della Libertà, i locali sono presi d’assalto. Fortunatamente, però, non vi sono stati casi di schiamazzi notturni, e nemmeno di movida né di inquinamenti acustici di nessun tipo.