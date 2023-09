Politecnico di Milano migliore università italiana

di Gaudieri Brunella

Una ricerca ha individuato le migliori università europee e tra i primi 50 è stato riconosciuto il merito proprio al Politecnico di Milano.

In generale le università italiane sono state apprezzate per gli ottimi risultati ottenuti nella ricerca, nella promozione della sostenibilità e nelle opportunità di studio all’estero. Sono stati apprezzati in particolare 16 atenei che si sono collocati tra i primi 200 d’Europa ed il fattore considerato è stata proprio la reputazione internazionale tra gli accademici. Le università che hanno fatto conoscere il loro nome anche all’estero sono state la Sapienza, l’Università di Bologna, il Politecnico di Milano e l’Università di Padova.

Se analizziamo poi i dati nel dettaglio, L’Università Ca Foscari di Venezia e la Cattolica del Sacro Cuore di Milano sono state valutate per il numero di studenti che partecipano a progetti di scambio; il Politecnico di Bari e Torino per il numero di paper pubblicati; la Sapienza per le prospettive occupazionali dei suoi studenti; l’Università di Padova invece spicca per le politiche in termini di sostenibilità.

Al primo posto della classifica risulta l’Università di Oxford, che ha ottenuto un punteggio pieno, ma sul podio troviamo ancora il Politecnico di Zurigo, l’Università di Cambridge. Di certo le università britanniche sono molto presenti nella classifica con ben 107 atenei. Segue poi la Turchia con 73, la Germania con 53, l’Italia con 51 e la Francia con 50.