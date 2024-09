Polizia Locale in Cattedra: Educazione Stradale e Prevenzione del Cyberbullismo

di Andrea Vitale

La Polizia Locale di Piacenza ha tenuto una serie di incontri formativi rivolti ai giovani studenti, con l’obiettivo di sensibilizzarli su temi fondamentali come l’educazione stradale e il cyberbullismo. L’iniziativa ha visto coinvolti numerosi agenti e operatori che, con lezioni e attività pratiche, hanno spiegato l’importanza del rispetto delle regole e della sicurezza online.

L’importanza dell’Educazione Stradale

Durante le lezioni, gli agenti hanno illustrato le norme principali del codice della strada, sottolineando quanto sia essenziale rispettarle per garantire la sicurezza di tutti. I ragazzi hanno partecipato attivamente, ponendo domande e dimostrando grande interesse verso il tema della sicurezza stradale, soprattutto per quanto riguarda l’uso delle biciclette e i pericoli dei veicoli in movimento.

Cyberbullismo: Un Pericolo da Conoscere

Oltre alla sicurezza stradale, un’altra parte cruciale delle lezioni ha riguardato il cyberbullismo. Gli esperti della Polizia Locale hanno spiegato ai giovani i rischi legati all’uso improprio di internet e dei social media, fornendo consigli su come comportarsi in situazioni di cyberbullismo e come proteggersi online.

Un Incontro Interattivo

L’iniziativa si è conclusa con giochi e simulazioni, permettendo agli studenti di mettere in pratica quanto appreso e migliorare la loro consapevolezza in materia di sicurezza stradale e digitale. La Polizia Locale ha ribadito l’importanza di continuare a promuovere questi temi nelle scuole per costruire una società più sicura e rispettosa delle regole.

