Pompe di calore, il nuovo modo economico di riscaldarsi

Siamo in prossimità dell’inverno, e tra qualche settimane le temperature inizieranno a calare. Nonostante il caldo che ancora oggi è presente nella maggior parte della nostra penisola, il pensiero va già ai metodi di riscaldamento più convenienti per Dicembre/Gennaio. Il conflitto russo-ucraino ha minato in modo importante i rapporti tra Mosca e l’Europa, e di conseguenza la fornitura di energia e gas adesso risulta molto più impegnativa in termini economici. L’utilizzo quindi di apparecchiature ad alto voltaggio o che impiegano gas potrebbe costare davvero caro durante l’inverno.

Per questo motivo si stanno studiando alcune novità per permettere ai cittadini possano riscaldarsi senza doversi svenare. Una di queste possibilità consiste nell’utilizzo e nell’installazione delle “pompe di calore”. Questi macchinari prelevano calore da una fonte naturale esterna, ad esempio aria, acqua o terra, e lo trasferiscono all’interno tramite uno scambiatore di calore. In pratica si può considerare il contrario di un normale frigorifero, anche se quest’ultimo per funzionare necessità di una base di gas.

A chi conviene installarle e il costo

Le pompe di calore sono ideali per chi vive in centri abitanti ad alta densità di popolazione. Esse poi sfruttano pochissimi Kw (meno di 17) per il proprio utilizzo, così da incidere davvero minimamente sulla bolletta. Per questo motivo l’installazione di questi nuovi “climatizzatori” è altamente consigliata sia da Assoclima che da Enea, due dei maggiori informatori sull’argomento.

Un unico svantaggio che si può riscontrare sull’utilizzo di questa nuova tecnologia è il costo di installazione. Al momento, le pompe di calore richiedono l’aiuto di un esperto per il montaggio e la spesa totale tra prodotto e mano d’opera in genere si aggira tra i 300 e i 2000 euro. Considerando però il risparmio a lungo termine, e l’utilizzo di questa nuovo macchinario anche per raffreddare l’ambiente d’estate e non solo per riscaldarsi, le nuove pompe di calore rappresentano un’alternativa per qualsiasi famiglia.