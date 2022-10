Claudio Amendola e Francesca Neri si separano e con lo stesso avvocato di Totti

Claudio Amendola e Francesca Neri non sarebbero più marito e moglie: l’accordo è stato raggiunto e con lo stesso avvocato di Totti

Stesso avvocato, diversa separazione: sembrerebbe, infatti, che Claudio Amendola e Francesca Neri si siano separati, ma serenamente. A differenza del rumoroso divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, il noto attore romano e sua moglie avrebbero, infatti, deciso di annullare la loro unione ma senza ferirsi ulteriormente. Insomma sono giunti al capolinea, ma senza litigi.

L’accordo extragiudiziale sarebbe quindi stato raggiunto e depositato nelle cancellerie del Tribunale di Roma già la seconda settimana di ottobre. Rumors sulla loro separazione erano invece in circolo già da mesi. Nel mese di luglio, infatti, Dagospia fece uscire la notizia che Claudio Amendola e Francesca Neri non stavano più insieme da tre mesi. Poco dopo fu lo stesso Amendola a negare tutto: “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa aver messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo“. Così facendo probabilmente il suo obiettivo era quello di tutelare prima la sua famiglia, soprattutto la moglie, a cui è sempre rimasto vicino a causa della rara malattia di cui è affetta ma che non è mai stata esplicitata.

Insieme da 25 anni e sposati dal 2010, Claudio Amendola e Francesca Neri si sono detti addio. Lui avrebbe lasciato il tetto coniugale già nel mese di luglio. Gli accordi presi con gli avvocati, Antonio Conte per lui (stesso di Totti) e Paola Firggione per lei, hanno così previsto il pagamento di un assegno di mantenimento mensile all’ex moglie e al figlio Rocco (23 anni) e che la casa di famiglia resterà a lei, nota conduttrice televisiva.