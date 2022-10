WhatsApp, ecco come cambiare il colore dei tuoi messaggi

È l’app principale per chiunque possieda uno smartphone. Creata e resa pubblica gratuitamente ormai ben 13 anni fa, WhatsApp ha aiutato moltissimo lo sviluppo del mondo dei social agli inizi di questa nuova epoca tecnologica. La piattaforma di messaggistica istantanea ha permesso ha persone in tutto il mondo di poter essere continuamente in contatto nonostante la distanza fra di loro. Erede spirituale e non solo del primissimo MSN, l’applicazione di casa Meta adesso è installata di default su qualsiasi cellulare, specie in Europa dove conta il suo bacino più alto di utenza.

Con il tempo, gli utenti di questa applicazione hanno ottenuto dagli sviluppatori sempre più modi per personalizzare il proprio portale. Partendo dai messaggi audio, gli sfondi personalizzabili e addirittura la “versione black” impostabile, WhatsApp ha avuto tantissimi aggiornamenti nel corso della sua cyber-vita. Ciò che molte persone non sanno però, e che tra le tante modalità accessibili facilmente per rendere sempre più personale quest’app, ci sono anche alcuni “segreti” conosciuti da pochi.

Cambiare il colore dei messaggi

Uno di questi “segreti” è il poter cambiare lo stile di scrittura e il colore dei messaggi. Questo permette agli utenti che utilizzano la piattaforma di poter sentire l’app sempre più propria e personale, in base al proprio stile. Questa modalità è facilmente sbloccami grazie all’utilizzo di terze applicazioni, compatibili a WhatsApp, che modificano il carattere di scrittura secondo il proprio gusto.

Una di queste app è molto conosciuta e si chiama “Stylish Text”. L’utilizzo è anche molto semplice. Basterà entrare sul proprio store di referenza (Apple Store per iPhone o Google Play per qualsiasi Android), e ricercare il modificatore normalmente. Una volta scaricato ed installato, esso agirà automaticamente anche su WhatsApp, senza creare alcun conflitto. In questo modo, quando si avrà intenzione di mandare un messaggio sarà facilissimo poterlo personalizzare. Basterà cliccare due volte sulla frase o la parola da modificare e si aprirà il classico menù a tendina con le opzioni “copia”, “incolla” e l’aggiunta di “Stylish Text“.