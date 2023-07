Pontecagnano, 20 contravventori in un mese: il report delle multe in Litoranea

di Rita Milione

Continua irremovibile e precisa la campagna finalizzata all’individuazione ed al sanzionamento delle persone che perseverano nello smaltimento illegale di rifiuti. Anche grazie al recente acquisto di telecamere e-killer, che sfruttano le più innovative tecnologie di analisi video e intelligenza artificiale, nel solo mese di giugno sono stati colti in flagranza di reato ben 20 contravventori, che hanno imbrattato la zona Litoranea a Pontecagnano con oggetti di varia natura.

Uno scempio che si è presentato agli occhi degli agenti di Polizia Municipale e che ora costerà ben 500 euro di multa ciascuno, consentendo alle casse comunali di intascare 10.000 euro, che saranno resi in servizi ai cittadini. In linea con il progetto avviato nel 2019 dal titolo Se li lasci non vali i video saranno pubblicati sui canali social che fanno capo all’ente e quindi, sempre nel rispetto della privacy, resi visibili a tutti i frequentatori della rete.

“Vedere donne ed uomini gettare in strada con assoluta tranquillità sacchi neri, mobili in disuso, vecchi pc, televisori ed altro, ci indigna moltissimo anche perché, negli ultimi cinque anni, molto è stato fatto in termini di prevenzione e contrasto per arginare questo fenomeno increscioso e lesivo del decoro delle strade cittadine. La Litoranea, come tutte le altre aree del Comune, non è una discarica a cielo aperto. Saremo intransigenti verso chi si compiace a danneggiarla, anche a rischio di contaminare il nome della nostra Pontecagnano Faiano”, ha affermato il Consigliere con delega all’Ecologia, al Verde ed alle Politiche Ambientali, Beniamino Castelluccio.

“Plaudo a questo lavoro che è molto significativo in ordine ai temi della legalità e della tutela ambientale. Ringrazio, fra gli altri, gli agenti della Polizia Municipale agli ordini del Comandante Antonio Vecchione ed insisto nel dire che dobbiamo, come già stiamo facendo, occuparci di determinare nei cittadini una coscienza etica, capace di dissuadere le persone dal commettere atti criminosi come questi. L’obiettivo resta quello di arginare il più possibile il fenomeno, come anche di far capire che il territorio è di tutti”, ha continuato il Sindaco Giuseppe Lanzara.