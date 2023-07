Salerno, metropolitana fino all’Aeroporto di Pontecagnano: via libera da Rfi

di Rita Milione

Arriva il via libera da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) al prolungamento della metropolitana di Salerno fino all’Aeroporto a Pontecagnano: approvato – come riporta Salerno notizie – il progetto definitivo per arrivare nello scalo aeroportuale anche dopo gli espropri.

All’esito della conferenza di servizi era stata rilasciata la valutazione d’impatto ambientale attestando la compatibilità dell’opera col paesaggio circostante. Il piano era già stato approvato in precedenza dal ministero dell’Ambiente e dalla giunta regionale.