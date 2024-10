Pontecagnano, 44enne muore per malore improvviso sul lavoro

di Redazione ZON

Un uomo di 44 anni, residente a Bellizzi, è morto nel pomeriggio di ieri in seguito di un malore improvviso mentre era al lavoro in un’azienda agricola di Pontecagnano, dove si occupava di distribuzione. I soccorritori del Vopi sono arrivati tempestivamente intorno alle 15:00 con un’auto medica e un’ambulanza. Purtroppo, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Fonte: SalernoToday