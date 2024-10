Cava, sequestrata piantagione di cannabis: arrestato il responsabile

di Redazione ZON

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha condotto un’operazione che ha portato al sequestro di 15 piante di cannabis in infiorescenza, oltre 2000 semi di cannabis e circa 400 grammi di marijuana essiccata.

Il blitz

L’operazione, coordinata dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Cava de’ Tirreni, ha preso il via al termine di un’indagine che ha portato all’individuazione di un’abitazione nel centro di Cava, allestita per una vasta coltivazione di cannabis. Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto una vera e propria piantagione allestita sul terrazzo della casa, completa di semi pronti per nuove coltivazioni e quasi 336 grammi di marijuana essiccata.

L’arresto

Il responsabile, un uomo senza precedenti penali residente a Cava de’ Tirreni, è stato arrestato. Su richiesta della Procura, l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Nocera Inferiore e si è proceduto con il rito direttissimo, durante il quale è stata applicata una pena di 2 anni di reclusione e una multa di 6.000 euro, con sospensione condizionale della pena.

Fonte: SalernoToday