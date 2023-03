Pontecagnano, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

di Redazione ZON

Ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno

arrestato in flagranza di reato un 28enne di Pontecagnano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, in seguito alla perquisizione, hanno scoperto che l’uomo era in possesso di circa 680 grammi di cocaina, suddivisa in vari panetti e dosi, nonché materiale per il confezionamento.