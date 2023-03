Naufragio Crotone: continuano le ricerche dei migranti

di Giusy Curcio

Non si fermano le ricerche dei dispersi nel naufragio di Crotone, la tragedia avvenuta domenica 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria. Si è alla continua ricerca dei 30-40 dispersi in acqua con ogni mezzo possibile: mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori, droni e con il personale di presidio a terra di Guardia costiera, Questura, Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco e Protezione civile regionale.

Tra le 70 vittime, anche Nizami Hamid, un ragazzo afgano di 24 anni che oggi verrà sepolto nel cimitero di Crotone. Identificata la nazionalità di coloro che hanno perso la vita, di cui 16 minori: 57 sono dell’Afghanistan, 3 Pakistan, 1 Tunisia, 1 Iran, 1 Siria e 1 Palestina. I superstiti risultano 79, di cui 8 ancora ricoverati ma non in condizioni preoccupazioni.

L’informativa di Piantedosi

Oggi oggi è in programma – alla Camera alle 13 e al Senato alle 16 – l’informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che dovrà riferire sul ruolo ricoperto da Guardia di finanza e Guardia costiera. Su quanto accaduto stanno indagando sia la Procura di Crotone sia quella di Roma.

Naufragio, Mattarella: “Il cordoglio si traduca in qualcosa di concreto”

Il Presidente Mattarella, dall’Università della Basilicata, ha dichiarato: “Il cordoglio si traduca in scelte concrete, operative, da parte di tutti, dell’Italia e dell’Unione europea, perché questa è la risposta vera” da dare dopo la tragedia dei migranti a Cutro.