Pontecagnano, beccati a rubare in un supermercato: arrestati

di Redazione ZON

In data 22 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli, su segnalazione degli addetti alla sicurezza di un noto supermercato di Pontecagnano Faiano, hanno arrestato, in flagranza di reato, per furto aggravato in concorso, C. S. e M. B., in quanto individuati nel sottrarre beni dal predetto esercizio commerciale.