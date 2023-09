Teatro Delle Arti, Massimiliano Gallo aprirà la stagione

di Antonio Jr. Orrico

L’apertura affidata ad un ospite d’eccezione. Sarà Massimiliano Gallo, con il suo “Stasera, punto e a capo” ad aprire il prossimo 4 novembre alle ore 21 ed in replica il 5 novembre alle ore 18 la stagione teatrale 2023-2024, del Teatro delle Arti di Salerno. Dieci in tutto gli appuntamenti previsti nella struttura di via Guerino Grimaldi. Dieci spettacoli tutti di alto livello artistico e che vedranno salire in scena volti noti come Vanessa Incontrada, Stefano Fresi, Giuseppe Zeno, Francesco Cicchella, Enzo De Caro, Paolo Caiazzo.

La stagione, messa a punto dal direttore artistico Claudio Tortora, si aprirà, come detto, il 4 novembre con Massimiliano Gallo. Si prosegue poi il 18 e 19 novembre con Giuseppe Zeno che presenta “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto“. Sempre a novembre, il 25 e 26, sul palco saliranno Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi con lo spettacolo musicale “Cetra una volta“. Si passa a gennaio, quando il 20 e il 21 salirà in scena Massimo Masiello che proporrà lo spettacolo musicale “Palcoscenico”.

Sempre a febbraio ma stavolta il 17 e 18 febbraio Enzo De Caro proporrà “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo. Il 9 e 10 marzo per la regia di Antonello Ronga, la Compagnia dell’Arte presenta “Idem – Storia d’amore”. Chiuderà la stagione il 20 e 21 aprile lo spettacolo “Muratori” con Francesco Procopio, Massimo De Matteo e Angela De Matteo.

Il direttore artistico Claudio Tortora ha dichiarato: “Abbiamo cercato come sempre di accontentare il nostro pubblico, offrendo una stagione teatrale ricca e di ottima qualità. Dieci spettacoli con grandi protagonisti che sicuramente sapranno regalare tante risate, emozioni e divertimento. Alla stagione primaria va poi aggiunta la mini stagione di Teatro Sperimentale curata da Chiara Natella ed Antonello Ronga, ed ancora la mini rassegna “Transpose – quando il cinema diventa teatro”, proposta dalla Compagnia dell’Arte, oltre al Teatro Scuola, ai laboratori teatrali e al cinema.“