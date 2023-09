Salerno, 40enne sorpreso con droga e contanti: arrestato

di Redazione ZON

La notte del 23 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, F. M., 40enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto individuato in possesso di 3 gr di crack suddivisi in 10 dosi e la somma in contanti di 250,00 curo.

Nella stessa attività, risulta denunciato anche un 47enne salernitano.